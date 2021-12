Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Julius Baer Names Evie Kostakis New CFO (PLX AI) – Julius Baer says Evie Kostakis to succeed Dieter Enkelmann as CFO from July 1. Kostakis is currently Deputy CFOEnkelmann to take non-executive responsibilities outside Julius Baer