Nachdem am Montagnachmittag im Zuge einer Gegenbewegung das Minus etwas minimiert werden konnte, wurde diese Richtung heute fortgesetzt. Bereits in der Vorbörse wurden Kurse über 15.400 Punkten erzielt und damit das letzte Konsolidierungsniveau vom Freitag erreicht.

Direkt nach dem XETRA-Start kam es allerdings noch zu einem Rücklauf bis auf 15.305 Punkte. Immerhin ein Schritt in Richtung des neu entstandenen Gaps, welches jedoch nicht gänzlich geschlossen wurde. Der Grund war schnell gefunden - die Daten zum Konsumklima sanken deutlicher als erwartet. Um fünf auf minus 6,8 Zähler sank der GfK-Index und erreichte damit den Wert aus Juni diesen Jahres.

Nur knapp wurde das Hoch vom Montag damit verfehlt, welches ich als Ziel für meinen Short-Trade am Morgen im Livetradingroom hatte. Hier siehst Du die Position noch einmal:

DAX-Trade in Richtung der Kurslücke

Der Markt drehte dort erneut und näherte sich dem Eröffnungslevel. Bis zum Mittag erreichten wir erneut das Tageshoch, was dem Tagestief vom Freitag entsprach.

Erst mit der US-Markteröffnung an der Wall Street gelang dann ein weiterer Sprung in den Handelsbereich der letzten drei Tage vergangener Woche hinein. Der Schwung kam durch den Wegfall vom Belastungsfaktor "Konjunkturpaket" in den USA.

Der US-Präsident Joe Biden möchte mit Senator Joe Manchin noch einmal über das Billionen Dollar umfassende Klima- und Sozialpaket sprechen. Bisher blockiert der demokratische Parteikollege die Pläne des US-Präsidenten und hält damit eine Vielzahl an Investitionen zurück. Vielleicht gibt es doch noch eine Lösung.

Diese Hoffnung überschattete die negativen Meldungen zum Coronavirus, der in den USA ebenfalls deutlich an Infektionen zunimmt. Bereits 73 Prozent der Neuinfektionen betreffen die Variante Omikron. Befürchtungen über weitere Anstiege sind damit durchaus greifbar.

Dennoch konnte der DAX seine Gewinne halten und per Schlusskurs nahe dem Tageshoch aus dem Handel gehen. Dieser Bereich war gleichzeitig das Niveau der Schlusskurse von Dienstag und Mittwoch. Dies zeigen folgende Rahmendaten:

Eröffnung 15.379,08PKT Tageshoch 15.452,42 Tagestief 15.305,61 Vortageskurs 15.239,67 Schlusskurs 15.447,44

In Summe sank die Volatilität dabei auf das Niveau von Anfang Dezember zurück, wo es bereits bei 150 Punkten lag. Eingekreist von zwei Kurslücken stellte sich das Bild wie folgt dar:

DAX-Xetraverlauf am 21.12.2021

Wie skizziert sich dies im größeren Zeitrahmen?

Nach dem dynamischen Push auf der Unterseite hat der DAX einen großen Teil der Verluste aufgeholt. Auf das Phänomen des "Buy the Dip" gingen wir bereits gestern im Livestream ein. Nach dem Start mit einer neuen Kurslücke ist zwar die Dynamik für weitere Kursaufschläge vorhanden, jedoch das Momentum zu halten eine Herausforderung:

DAX-Korrektur und das aktuelle Gap vom 21.12.2021

Technisch wäre die 15.531 als Gap-close das nächste Ziel. Dann sind wir genau am Schlusskurs der Vorwoche angelangt. Damit hat die breite Unterstützung aus der gestrigen Analyse gehalten (Rückblick):

Support im DAX zum 21.12.2021

Übergeordnet bewegen wir uns aktuell ansonsten im "Niemandsland" oder anders ausgedrückt, genau in der Mitte zwischen zwei runden 1.000er-Marken beziehungsweise der großen Range, die der DAX seit dem April schon ausgebildet hat:

DAX-Range der letzten Monate zum 21.12.2021

Noch zwei volle Handelstage verbleiben bis Weihnachten. Auf die ersten Bewegungen aus der Vorbörse gehe ich am Morgen als Ergänzung dieser Analyse an dieser Stelle ein.

Bereits am Abend legte das Kursbarometer nachbörslich weiter zu und konnte über der 15.500er-Marke notieren. Damit sind wir dem Gap-close zu vergangenem Freitag sehr nah.

Diese Erholung setzt sich in der heutigen Vorbörse nicht fort, es kam jedoch auch nicht zu einem Rücklauf. Die 15.500 steht damit erst einmal im Fokus und kann sozusagen als "Sprungbrett" zur 15.531 genutzt werden.

Beide Entwicklungen habe ich in diesem Chartbild skizziert:

DAX-Vorbörse am 22.12.2021

Mein Update und die Interaktion im Livestream mit Dir folgt wie gewohnt gegen 8.15 Uhr an dieser Stelle:

Komm gern hinzu und lass uns auf die Märkte schauen.

Wenn Du das Video im Livestream verpasst hast oder weitere Setups und Aufzeichnungen sehen magst, folge mir gern auf dem entsprechenden Kanal

Was steht terminlich am heutigen Handelstag an?

Auch in dieser Woche wird es den Livetradingroom wie gewohnt geben.

Weitere Termine für Deutschland, die EU und die USA sind hier zusammengefasst. Du findest die große Übersicht im Wirtschaftskalender auf Trading-Treff.

Der Mittwoch steht im Zeichen der US-Daten um 14.30 Uhr. Dabei blicken wir auf das Bruttoinlandsprodukt und die Kernausgaben für den persönlichen Konsum.

Parallel wird der nationale Aktivitätsindex der Fed aus der Region Chicago veröffentlicht.

Um 16.00 Uhr folgt noch das Verbrauchervertrauen Conference Board.

Alle Prognosen dieser kurzen Übersicht mit den wichtigsten Terminen sind in dieser Tabelle verankert:

Wirtschaftstermine am 22.12.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des heutigen Handels am Deutschen Aktienmarkt viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

Schau für weitere Meinungen im Trading-Chat vorbei

