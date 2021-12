Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Andritz Gets Evaporation Plant Upgrade Contract in Austria (PLX AI) – Andritz to supply evaporation plant upgrade to Mondi Frantschach, Austria.The project includes two new evaporation units, a secondary surface condenser, new pumps, vapor ducts, and circulation pipes