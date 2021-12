Fazit

Wie bereits erwähnt, können spekulative Long-Positionen aus dem Stand heraus mit Zielen um 24,06 und glatt 25,00 US-Dollar eingegangen werden. Aber erst oberhalb der zuletzt genannten Marke dürfte der Doppelboden tatsächlich an Überzeugungskraft gewinnen und einen Anstieg zunächst an 26,77 und darüber 28,75 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Für beide Fälle kann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP513F zum Einsatz kommen, vom gegenwärtigen Kursniveau aus bis zum Anstieg an 28,75 US-Dollar winkt dem Anleger eine Renditechance von 220 Prozent. Entsprechend dürfte der Schein im Wert auf ein Niveau von 8,03 Euro zulegen. Ein Stopp sollte hierbei das Niveau des EMA 200 bei 21,10 US-Dollar vorläufig nicht überschreiten, woraus sich ein Ausstiegskurs im Zertifikat von 1,25 Euro errechnet.