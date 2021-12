Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise wurde im Zuge der Aufstockung des DAX von 30 auf 40 Unternehmen in diesen Leitindex aufgenommen. Symrise steht ökonomisch auf zwei Säulen: In der „Flavor AMPERSAND Nutrition“ genannten Sparte produziert der Konzern Geschmacksstoffe für Lebensmittel und Getränke sowie Inhaltsstoffe für Tierfutter, im Segment „Scent AMPERSAND Care“ geht es vornehmlich um Düfte und Zusätze für Körperpflegeprodukte, Kosmetik und Reinigungsmittel. Beide Sparten konnten im Q3 2021 ihre Umsätze organisch im Jahresvergleich um gut 10 Prozent steigern. Weiters kam bei den Aktionären die Übernahme des kanadischen Lebensmittelherstellers Giraffe Food gut an, womit Symrise seine Position in Nordamerika stärkt. Der Deal soll noch dieses Jahr abgeschlossen werden. In der öffentlichen Wahrnehmung steht Symrise mit seinen 10.000 Beschäftigten kaum im Fokus, obwohl Verbraucher im Schnitt 20- bis 30-mal pro Tag mit Produkten des Unternehmens in Berührung kommen. Symrise stellt mehr als 30.000 Duft- und Geschmacksstoffe her.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von Symrise konnte sich aus einer langen Seitwärts-Konsolidierung (Anfang 2015 bis Ende 2018) befreien und wieder Aufwärtsdynamik entwickeln. Auch der Corona-Sell Off wirkte sich in der Spitze nur mit einem Verlust von 28 % aus, wobei dieser Verlust schon Ende Mai 2020 wieder egalisiert werden konnte. Von Mitte März 2020 bis heute gewann das Papier 72 Prozent hinzu. Seit Anfang März 2021 bildete der Kurs einen intakten Aufwärtstrend aus, der als leicht „choppy“ charakterisiert werden kann. Dabei wurde das All Time High bei 132,09 Euro angelaufen und ein zweites Mal getestet. Ab Oktober 2021 ist dem Titel zugutegekommen, dass er in den DAX aufgerückt ist. Auch die prozentuelle Performance von 72 Prozent seit dem „Corona“-Tief im März 2020 ist mit der Entwicklung des DAX vergleichbar. Das erwartete KGV 2021 fällt aktuell mit 48 nicht billig aus, doch Symrise wird als Wachstumstitel gehandelt, der weitgehend immun gegen Lockdown-Maßnahmen ist.