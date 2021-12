Die Energiekrise in Europa eskaliert immer weiter - der Gaspreis schießt durch die Decke und würde bei aktuellem Stand einem Ölpreis von 350 Dollar entsprechen! Aber auch die Strompreise steigen rapide an nach Ausfällen in französischen Atomkraftwerken, wenn sich hier nicht bald eine Entspannung abzeichnet, dann wird die Energiekrise absehbar zum dominanten Thema in der Öffentlichkeit! Denn für Verbraucher und Unternehmen steigen die Kosten noch weiter an, mit der Folge noch höherer Inflation - was wiederum die EZB unter Druuck bringt! Die Aktienmärkte gestern davon jedoch unbeeindruckt, die starke Rally war die Folge von Pessimismmus und Positionierungen (Hedges) - heute werden weitere Anstiege aber deutlich schwerer fallen!

Hinweis aus Video: "Anstieg im Gaspreis eskaliert – 60 Prozent Anstieg in 12 Tagen"

Das Video "Energiekrise eskaliert: Wie Ölpreis von 350 Dollar!" sehen Sie hier..