Mit der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) ging es nach ihrem Allzeithoch vom 4.8.21 bei 336,25 Euro steil nach unten. Am 20.12.21 fand die Talfahrt bei 242,95 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt. Nach den guten Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike konnte sich die Adidas-Aktie wieder leicht erholen.

Stellt sich der Kursrutsch der Adidas-Aktie, die in einer neuen Analyse von Warburg Research mit einem Kursziel von 290 Euro als haltenswert eingestuft wurde, als übertrieben heraus, dann könnte die Aktie nun doch wieder über Erholungspotenzial verfügen. Kann sich die Adidas-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 260 Euro erholen, dem Niveau auf dem sie zuletzt am 9.12.21 notierte, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.