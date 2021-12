Ende November trafen sich rund 30 Personen aus Kanada, den USA und Europa in der andalusischen Hauptstadt Sevilla (mit 1,5 Mio. Einwohnern der viertgrößte Ballungsraum Spaniens), um die Projekte von Emerita Resources Corp. (TSX.V: EMO) zu besichtigen. Wir sahen und erlebten viel mehr als das.

Drei Tage lang waren wir in Andalusien unterwegs, was jedem die Möglichkeit gab, das Unternehmen so nah wie möglich kennenzulernen. Emerita vermittelte keineswegs den Eindruck eines ausländischen Unternehmens, das Explorationsprojekte vom Ausland aus betreibt. Ganz im Gegenteil, Emerita ist ein angesehenes lokales Unternehmen mit einer beeindruckenden Anzahl spanischer Mitarbeiter, die das Tagesgeschäft auf höchst professionelle Weise führen. Wir trafen die Mitarbeiter von Emerita: Geologen, Geophysiker, Anwälte, Manager für Unternehmensentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit sowie eine fleißige Belegschaft im Feld und in der Bohrkernhalle ("core shack"). Alle diese Mitarbeiter waren Einheimische, nur CEO David Gower und Direktor Larry Guy flogen aus Kanada ein. Präsident Joaquin Merino-Marquez steht an der Spitze der andalusischen Organisation und ist maßgeblich für den deutlich sichtbaren Erfolg von Emerita in Spanien verantwortlich. In Sevilla ist das Unternehmen vor kurzem in die 21 Avenida de la Constituciòn in ein großes und repräsentatives Büro im Herzen des Stadtzentrums umgezogen. Alles in allem ist Emerita ein authentisch florierendes sevillanisches Unternehmen mit tiefer lokaler Verwurzelung, das mit zunehmender Geschwindigkeit expandiert.

