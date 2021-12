Auch in Deutschland gewinnt die Marke immer mehr an Bedeutung.

Die Platzhirsche Nike und Adidas führen das Feld unangefochten voran. Im Schatten von Nike und Adidas entwickelte sich das Unternehmen dennoch prächtig und bringt viele Charakteristiken mit sich, die sich ein Investor nur wünscht.

Das Geschäft von Skechers befindet sich in einer Wachstumsbranche. Die Population wächst und benötigt Schuhe. Immer mehr Menschen gelangen in die Mittelschicht und wollen Markenwaren konsumieren.

Zudem ist das Geschäft nicht kapitalintensiv, die Expansion wurde durch den operativen Cashflow finanziert, großartige Kapitalerhöhungen und Aufnahme von hohen Schulden waren nicht erforderlich.

Blickt man auf die Historie zurück, ist das Wachstum erstaunlich. 2003 eröffnete Skechers seinen 100. Store. In 2014 waren es bereits 1000. Heute sind es 4170 Stores! Selbst im Corona Jahr 2020 hat Skechers weitere Stores eröffnet. Wie anhand der folgenden Grafik zu erkennen, beschleunigt sich das Wachstum seit 2014 sogar. [Zum vollständigen Artikel mit Grafiken]

Skechers gehört zu den Outperformern

Der Umsatz stieg in den letzten zehn Jahren von 1,614 Mrd. USD auf 5,962 Mrd. USD.

Der Gewinn je Aktie von -0,67 auf 2,52 USD.

Die Bilanz ist solide, nennenswerte Schulden sind nicht vorhanden und die über eine Mrd. USD an Barmittel sorgen für eine ausreichende Flexibilität.

Dass Skechers zu den Outperformern gehört, ist weniger überraschend.

Nennenswert ist, dass 2818 Stores durch Distributoren, Lizenz- und Franchisenehmer betrieben werden.

Heißt, Skechers trägt viele Risiken nicht selbst.

Konservativ

Hervorzuheben ist der disziplinierte Umgang mit Kapital.

Verdeutlicht wird das durch die Philosophie „Our primary objective is to maintain a top-tier balance sheet to ensure maximum strategic and operational flexibility“.

Bedeutet unter anderem: Expansion in neue und benachbarte Märkte wie z.B. Bekleidung, Erhöhung der Kapazitäten und Effizienzsteigerungen durch Optimierung der Infrastruktur, Fokus auf das E-Commerce Geschäft und das alles mit einer konservativen Finanzierung.

Wie läuft es in 2021 für den Schuhhersteller?

Ein Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 macht aufgrund der Corona-Einmaleffekte wenig Sinn.

Historisch gesehen war das Jahr 2019 mit einem Umsatz von 5,22 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 2,25 USD eh das beste Jahr.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erzielte Skechers bereits einen Umsatz von 4,637 Mrd. USD. Die operative Marge von 10,8 % kann sich im Vergleich zur Konkurrenz ebenfalls sehen lassen.

Der Umsatzmix von Skechers teilt sich in drei Bereiche auf:

Domestic Wholesale – Umsatz von 1,124 Mrd. USD bzw. 24 %,

International Wholesale – Umsatz von 2,174 Mrd. USD bzw. 47 %,

Direct-to-Consumer – Umsatz von 1,337 Mrd. USD bzw. 29 %

Der Nettogewinn belief sich auf 339 Mio. USD bzw. ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD.

Der Chart – vertieft sich die Korrektur?

Der Chart steht auf der Kippe. Fällt die Aktie nachhaltig unter 41 USD muss mit einer Ausdehnung der Korrektur bis ca. 39-37 USD gerechnet werden.

Bleibt die Volatilität an den Märkten hoch, so wären Kursziele zur Unterseite bis 35 USD und 30 USD möglich. Ab diesem Niveau wird es für antizyklische Investoren sehr interessant.

Gelingt es den Bullen jetzt die Oberhand zu gewinnen, wäre eine erste Erholung zur Oberseite bis 44 und 48 USD möglich. Darüber hinaus hellt sich das Chartbild auf. Die nächsten Kursziele liegen dann bei 51 USD.

Skechers-Aktie 2022: So geht es weiter

Das Geschäftsjahr endet in wenigen Tagen und das Management erwartet wieder neue Umsatz- und Gewinnrekorde. Gelingt es Skechers seine Ziele [Im Artikel auf Cashkurs.com] zu erreichen, wären mittelfristig Kursziele mit deutlichem Kursplus möglich.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Dirk Müllers Cashkurs.com und wurde Tobias Krieg verfasst. Dort finden Sie die ausführliche Version inklusive anschaulicher Grafiken und dem Ausblick auf 2022 mit Kursziel.

