Nachdem der Brent Crude Öl-Future an den Hochs aus 2018 bei 85,68 US-Dollar Ende Oktober zur Unterseite abgeprallt war, kam es wie erwartet zu Abschlägen in den Bereich des EMA 50 und sogar den Tiefständen aus der zweiten Jahreshälfte. Dort konnte sich der Energieträger schließlich stabilisieren und einen ersten Anstieg an rund 77,00 US-Dollar vollziehen. Nach dem anschließenden Pullback deutet sich in dieser Woche nun eine direkte Fortsetzung der kürzlich eingeleiteten Erholungsbewegung ein, die durchaus für ein Long-Investment herhalten könnte.

Bullische Ausgangslage

Sollte sich die bullische Hammerkerze aus dieser Woche weiter festigen, könnte oberhalb von 77,85 US-Dollar ein neuerlicher Kursschub bei Brent Crude bevorstehen und direkte Zugewinne an die aktuellen Jahreshochs von 86,70 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Der weitere Werdegang müsste zwar erst noch ausgewertet werden, kurzfristig allerdings ergeben sich hervorragende Long-Ansätze, sobald die Einstiegsvoraussetzungen erfüllt werden. Solange der Aufwärtstrend seit April letzten Jahres intakt ist, bleibt Brent Crude auch auf der bullischen Seite zu sehen. Erst unterhalb des EMA 200 bei aktuell 62,97 US-Dollar würden empfindliche Abschläge auf 61,00 und darunter 55,00 US-Dollar drohen.