Der Start in den Handel zur Wochenmitte knüpfte kurstechnisch an die Erholung des Vortages an. In der Vorbörse gab es erste Kursnotierungen von über 15.500 Punkten. Das offene Gap war damit schon fast geschlossen, bevor der Markt überhaupt in den Tag startete. Auf diese Lücke hatten wir am Vortag hingewiesen (Rückblick):

DAX-Korrektur und das aktuelle Gap vom 21.12.2021

Doch zum XETRA-Start dominierte dann zunächst die Unterseite und die neu entstandene Kurslücke zum Dienstag. Sie wurde recht schnell geschlossen, ohne weitere Verluste einzufordern.

Zwischen der 15.425 und dem Eröffnungslevel pendelte der DAX dann bis zum Mittag und setzte sich dann erst mit dem Start der Wall Street auf der Oberseite durch. Fast wie auf Schienen stieg der Index über 15.500, schloss doch noch das Gap auf der Oberseite und folgte damit dem Trend der Wall Street. Insbesondere die Technologiewerte erholten sich dort. Vor allem Tesla war heute gefragt, stieg um rund acht Prozent und eroberte die technische Marke von 1.000 US-Dollar zurück. Damit war in dieser Aktie nach dem Gap-close und dem Test des Aufwärtstrends nun wieder die Oberseite favorisiert.

Für den DAX bedeutete dies ein Anlaufen Richtung 15.600 und den Schluss auf Tageshoch. Vor allem die letzten Handelsminuten hatten es seitens des Momentum ins sich. Mit einem späteren XETRA-close wäre das Tageshoch entsprechend höher ausgefallen, denn in der Nachbörse stiegen die Kurse weiter.

Wie schon notierte die Volatilität im Sinne der Bandbreite zwischen Tief und Hoch bei 150 Punkten. Folgender Tagestrend wurde dabei abgebildet:

DAX-Bewegung am Mittwoch den 22.12.2021 mit Beschleunigung

Folgende Rahmendaten sind aufgezeichnet worden:

Kurszeit 17:55:00 Eröffnung 15.474,84 Tageshoch 15.593,47 Tagestief 15.425,16 Vortageskurs 15.447,44 Schlusskurs 15.593,47

Kommt also doch noch eine Weihnachtsrallye?

Je nachdem, wie man dies definiert, sind die Bewegungen nun wieder bullish zu werten. Von der Jahresendrallye wird statistisch gesprochen, wenn die letzten fünf Handelstage des ablaufenden Jahres und die ersten beiden Handelstage des neuen Jahres zulegen.

Die aktuelle Stärke des Marktes ist vor allem vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen und wirtschaftlichen Einschränkungen für mich sehr erstaunlich. Dies kann natürlich mit dieser Statistik rund um den "Jahreswechseleffekt! zusammenhängen.

Objektiv hat das Momentum seit Montagmittag sehr abrupt die Richtung gewechselt. Eingerahmt von zwei Kurslücken vollzog sich das Chartbild wie folgt:

Blick auf die DAX-Gaps zum 23.12.2021

Das nächste Ziel daraus resultierend ist der Gap-close zum 16.12. bei 15.636 Punkten. Es sind zwar nur 27 Punkte, doch im Chartbild ein relevanter Bereich.

Fangen wir die aktuelle Bewegung mit Trendlinien ein, so ist dennoch eine Konsolidierung der Bewegung zu erwarten:

Mittelfristiger DAX-Anstieg beeindruckt

Es wird daher spannend, ob am letzten vollen Handelstag vor Weihnachten die Volatilität erneut um die 150 Punkte beträgt und ob es wieder einen Trend geben wird.

Bereits am Abend habe ich diese Analyse soweit vorbereitet, dass ich am Morgen erst die Daten aus der Vorbörse ergänze und direkt mit einem Livestream starte.

Dabei sieht man heute Morgen eine Fortsetzung der gestrigen Bewegung. Bereits am Abend stand der Index (ermittelt per Indikation mit enger Verknüpfung zum Future) bei über 15.600 Punkten. Am Morgen kann er vom aktuellen Niveau aus fast schon das Gap-close, über das wir sprachen, vermelden:

DAX-Vorbörse am 23.12.2021

Ob dies nun bereits das Ende der Bewegung ist und das Momentum einen Tag vor Weihnachten dort entweicht, oder eher weitere Marktteilnehmer zu einem Kauf anregt, ist die Frage des Tages.

Was steht terminlich am heutigen Handelstag an?

Weitere Termine für Deutschland, die EU und die USA sind hier zusammengefasst. Du findest die große Übersicht im Wirtschaftskalender auf Trading-Treff.

Am Donnerstag dreht sich das Geschehen im Wirtschaftskalender um die Daten von 14.30 Uhr. Dort werden nicht nur die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung vermeldet, sondern auch die Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter.

Zudem stehen die Privatausgaben sowie die Persönlichen Einkommen der Amerikaner auf der Agenda.

Um 16.00 Uhr rundet dann noch das Uni Michigan Verbrauchervertrauen das Geschehen ab, welches zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters erstellt wird.

Alle Prognosen dieser kurzen Übersicht mit den wichtigsten Terminen sind in dieser Tabelle verankert:

Wirtschaftsdaten am 23.12.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des heutigen Handels am Deutschen Aktienmarkt viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

