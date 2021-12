Gold über 1.800 $/oz

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kommentar von Michael Stempfle, ARD-Hauptstadtstudio der Tagesschau über Ungeimpfte: „Die Mehrheit der Bevölkerung hat längst begriffen, dass es sich bei den radikalisierten Impfgegnern um Verfassungsfeinde handelt“. „Ähnlich wie Terroristen verbreiten sie Angst und Schrecken. Nicht nur im Netz oder auf Telegram, wo sie von der „Todesspritze“ reden und ihren Gewaltfantasien freien Lauf lassen, gar Morde planen“.Bundeszentrale für politische Bildung: „Der öffentliche-rechtliche Rundfunk ist zur Ausgewogenheit verpflichtet, um Meinungspluralität zu erzeugen. Geboten ist insofern stets eine unabhängige, sachliche und überparteiliche Berichterstattung“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 51.230 Euro/kg, Vortag 50.985 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zieht an (aktueller Preis 22,81 $/oz, Vortag 22,46 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 969 $/oz, Vortag 933 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.794 $/oz, Vortag 1.736 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 75,38 $/barrel, Vortag 73,95 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,3 % oder 1,6 auf 129,6 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Freeport 2,5 %. Agnico gibt 0,2 % nach. Bei den kleineren Werten können New Gold 3,9 % und Argonaut 3,8 % zulegen. Golden Arrow fallen 5,3 % und Monument 4,0 %. Bei den Silberwerten ziehen Minaurum 11,3 %, Aurcana 6,3 % und Aya 5,2 % an. Alexco gibt 2,6 % nach.