Andere Ansichten: Bahnt sich bei PNE ein Übernahmeversuch an? PNE [WKN: A0JBPG] könnte vor einem Eigentümerwechsel stehen spekuliert "Börse Online" in seiner Printausgabe 51-52/2021. Das Magazin berichtet über den zweitgrößten Aktionär, Active Ownership, der kürzlich seinen Anteil an PNE für €18 Mio von auf 11,99% mehr als verdoppelt habe zu einem Preis von €7,85 je Aktie.

Morgan Stanley Infrastructure Partners wohl einen Käufer für sein 39,8-prozentiges Aktienpaket suche.



Meine Einschätzung MSIP hatte 2019 bei PNE ein Übernahmeangebot zu €4,00 lanciert und war mit dieser magersüchtigen Offerte bei den übrigen Aktionären, darunter Active Ownership, gnadenlos gescheitert. Seitdem hat sich der Aktienkurs verdoppelt und MSIP scheint nun Kasse machen zu wollen. Die Zeiten dafür sind günstig, denn Windparkentwickler sind gesucht, Windparkbestandshalter ebenfalls. Und PNE hat beides zu bieten und noch mehr. Interessenten dürfte es für das MSIP-Paket reichlich geben und dabei wird es wohl um deutlich zweistellige Kurse gehen.

Falck Renewables durch JPMorgan Investment Management ins Spiel. Setze man die dabei gezahlten Multiplikatoren an, würde man bei Kursen um €15 je PNE-Aktie landen. Und das wären dann Kursregionen, wo nicht nur MSIP schwach werden könnte... Börse Online bringt dies bezüglich die kürzlich erfolgte Übernahme des italienischen Windkraftanbietersdurchins Spiel. Setze man die dabei gezahlten Multiplikatoren an, würde man bei Kursen um €15 je PNE-Aktie landen. Und das wären dann Kursregionen, wo nicht nur MSIP schwach werden könnte...

Mit diesem nun über 10% großen Anteil schiebe Active Ownership möglichen Versuchen hinsichtlich eines Squeeze-outs einen Riegel vor, für den ein Mehrheitseigentümer mindestens 90% der Anteile benötige. Hintergrund sei, dass Großaktionär Morgan Stanley Infrastructure Partners wohl einen Käufer für sein 39,8-prozentiges Aktienpaket suche.



