Seit Monaten sind weltweit Chipfabriken ausgelastet. Wer jetzt ordert, wartet im Schnitt fünfeinhalb Monate auf seine Chips. In ganz Europa stehen daher immer wieder Autofabriken still. Hauptsächlich aus den Werken in Fernost fehlt für gewöhnlich der Nachschub. Intels CEO Pat Gelsinger will daher massiv in Werke und Technologie in Europa und den USA investieren. Kurzfristig senkt dies den Gewinn, was den Aktionären am 22. Oktober 2021 nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen (Q3) zu Abverkäufen der Aktie veranlasste. Der Overnight-Gap fiel mit minus 11,50 Prozent recht deutlich aus. Ein weiterer Faktor für den Abverkauf ist auch der Marktanteilsverlust Intels an die Konkurrenz. Intel ist nicht mehr Technologieführer und wurde von TSMC, Nvidia und AMD abgehängt.

.

Zum Chart

.

Auf Sicht der vergangenen 12 Monate musste der Aktienkurs von Intel seinen Vorsprung der Monaten Februar bis Mitte April 2021 in den Folgemonaten wieder abgeben und notiert aktuell mit einem Kursgewinn von 6,87 Prozent um rund 6 Prozentpunkte unter der Benchmark NASDAQ 100. Im übergeordneten Bild ist der Kurs von Intel innerhalb der langjährigen Seitwärtsrange zwischen 44 US-Dollar und 68 US-Dollar zielstrebig in Richtung untere Begrenzung unterwegs. Der Marktanteilsverlust an Intels Konkurrenten hat die Bodenbildung auf das Niveau von 47,97 US-Dollar gedrückt. Auch mit dem erwarteten KGV 2020/21 in Höhe von aktuell 10,89 ist ein Großteil der zukünftigen Gewinnrückgänge pro Aktie schon eingepreist. Bei Konkurrent NVIDIA zahlt der Investor beispielsweise ein KGV 2020/21 von 160. Der von Pat Gelsinger eingeschlagene Weg, moderne Produktionskapazitäten aufzubauen, sollte aber erst mittelfristig Früchte tragen. Dennoch sollte bei Intel-Kurs das Schlimmste überstanden sein.