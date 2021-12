Rückblick – das war 2021 bei gettex

Im März kam der neu konzipierte und erweiterte ETF-Finder zurück. Damals waren es 1.500, heute sind es knapp 2.000, unter denen Sie wählen können.

Apple, Tesla, Varta - Tech is back. Im April war dies Thema von Benjamin Feingolds Marktanalyse. “Lohnt sich der Einstieg noch” lautete im Frühjahr die Frage. Im Rückblick können wir dies mit einem klaren Ja beantworten. Aber so ist das an der Börse, hinterher ist man immer schlauer.

Aus aus unserem Kooperationspartner GRATISBROKER wird finanzen.net zero - das war eine Meldung im Mai, mit einem sneak peek auf die neue Website.