2021 – die Deutschen entdeckten die Aktie

Corona-Krise weckt Neu-Aktionäre auf

Es ist schon fast eine Ironie des Schicksals: Erst der Corona-bedingte Absturz an den Aktienmärkten im Frühjahr 2020 entfachte in Deutschland so etwas wie Aktienbegeisterung. Aber nicht nur die seitdem laufende Rally ist dafür verantwortlich. Vielmehr sorgen die anziehende Inflation und immer höhere Gebühren beim Girokonto dafür, dass zunehmend mehr Menschen die Geldanlage selbst in die Hand nehmen. Während zumeist ältere Anleger nach wie vor ihrer Sparkasse vertrauen und unbeirrt Kontoführungsgebühren sowie Ausgabeaufschlag akzeptieren, zeigen die Neulinge auf dem Parkett, wo die Zukunft liegt.

Daher überrascht es wenig, dass die Brokerlandschaft hierzulande einen Boom erlebt wie nie zuvor. Um neue Kunden zu gewinnen, bieten die Anbieter immer günstigere Konditionen und mehr Service. Davon profitieren Anleger. Gebühren sind zwar ein wichtiges Kriterium, jeder Broker bietet aber auch eigene Schwerpunkte. Hier gilt es genau hinzuschauen, welches Angebot am besten zu den persönlichen Bedürfnissen passt. Der seit Jahren durchgeführte Broker-Test von Feingold Research hilft bei der Selektion.

Gewinn des Kaufmanns liegt im Einkauf

Unter den deutschen Anbietern sichert sich Smartbroker den ersten Platz, bei dem vor allem der typische Kleinanleger gut aufgehoben ist. Kostenloses Depot, kostenloser Depotübertrag, 4 Euro Flat Fee und ab 500 Ordervolumen entfallen die Gebühren via Gettex. Auch Limit- und andere Orderänderungen sind kostenfrei. Für den außerbörslichen Handel stehen alle namhaften Emittenten zur Verfügung. Besonders stark sind die Berliner bei Sparplänen und haben mit einem guten Angebot an Investmentfonds, ETF-, ETC- sowie Aktien-Sparplänen die Preisführerschaft übernommen.