Nun haben wir zwei Handelstage eine Art Omikron-Rally gesehen - aber heute kommen neue Daten zur Inflation in den USA und verschieben damit den Fokus wieder auf die hawkishe Wende der Fed. Denn es ist diese hawkishe Wende der Fed ("Jeromicron"), die für die Aktienmärkte viel gefährlicher ist als Omikron. Ohnehin diese Rally unter dünnen, vorweihnachtlichen Umsätzen - sie passierte vorwiegend als eine Folge von Pessimismus und aufgrund von positiven Divergenzen bei vielen charttechnischen Indikatoren. Aber mittelfristig ist der Fokus auf die Fed und ihren Umgang mit der Inflation gerichtet. In Europa verschärfen sich Lieferengpässe und Materialmangel weiter, dazu kommt nun die Gefahr großflächiger Lockdowns in China..

