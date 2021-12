Ähnlich wie die MTU Aero Engines-Aktie belegt auch die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43) wegen ihrer kräftigen Kursschwankungen oftmals an der Spitze oder am Ende der Performanceliste der DAX-Werte. Im frühen Handel des 23.12.21 befindet sich die Delivery Hero-Aktie nach dem starken Kursanstieg des Vortages wieder einmal am Ende der Top/Flop-Liste. Wegen der abgesagten Expansionspläne legte der Aktienkurs seit dem 20.12.21 von 87 Euro auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 98 Euro zu.

Kann die von den Experten mit Kurszielen von bis zu 195 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfohlene Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Niveau von Anfang Dezember bei 110 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.