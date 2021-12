DAX zeigt Schwäche am 50er-EMA

Am Vortag hieß es im Insight: "Bei einer Ausdehnung der Aufwärtskorrektur ist mit einem Hochlauf bis zum 50er-EMA zu rechnen." Diese Marke wurde nun erreicht. Fällt der DAX wieder unter den 50er-EMA entsteht ein neues Schwächesignal. Dann wäre mit einem Rücklauf bis etwas unter den 10er-EMA zu rechnen. Sackt der DAX hingegen deutlich unter den 10er-EMA ab, wäre dies ein Signal für eine Fortsetzung des Abwärtstrends. In diesem Fall wären der Bereich um den 200er-EMA und in der Folge die Unterstützung um 15.000 Punkte die nächsten Anlaufmarken.

Aktuelle Lage