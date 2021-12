Den letzten markanten Höhepunkt Anfang 2020 markierte Merck bei 125,95 Euro, nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer auf 76,22 Euro ging es mit dem Papier steil aufwärts, in der abgelaufenen Handelswoche gelang es auf ein Rekordniveau von 228,50 Euro zuzulegen. Allerdings hat die Aufwärtsdynamik seit Mitte November sichtlich abgenommen, dennoch lässt sich die aktuelle Konsolidierungsphase, die zudem noch aufwärts gerichtet ist, bullisch auslegen und könnte weiteres Aufwärtspotenzial bereithalten.

Long-Positionen enger absichern

Ein Ende der Rallye ist kaum in Sicht, nach Auflösung der Konsolidierungsphase der letzten Wochen könnte es oberhalb von 230,00 Euro weiter in den Bereich von zunächst 242,66 und schlussendlich 258,20 Euro weiter rauf gehen. Bestehende Long-Positionen sollten allerdings auf jeden Fall enger abgesichert werden, denkbar wäre ein Niveau um 210,00 Euro. Ein gegenläufiges Szenario sieht dagegen unterhalb von 207,90 Euro Rücksetzer in den Bereich des EMA 50 um 178,80 Euro vor. Tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht gehen, weil sonst der seit März letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend bärisch gekreuzt würde.