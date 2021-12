Der kürzliche Rückfall unter 24,20 US-Dollar und damit eine wichtige Unterstützung aus diesem Jahr brachte weitere Abschläge auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement 22,53 US-Dollar und somit einem ersten minimalen Korrekturziel hervor. Allerdings ist das Chartbild nun leicht angeschlagen, bei weiteren Abschlägen könnte daraus noch ein größeres Verkaufssignal resultieren und würde sich für ein entsprechendes Short-Investment anbieten. Der aktuelle Bereich zwischen 22,53 und 30,84 US-Dollar ist allerdings als neutral zu bewerten, noch immer liegt die Chance eines Ausbruchs auf der Oberseite in der Luft.

Chancengleichheit

Wie bereits erwähnt, befindet sich die Aktie von LeviStrauss & Co. derzeit in einem neutralen Bereich. Kurzfristig orientierte Anleger könnten oberhalb des EMA 200 auf einen Rücklauf zurück an den laufenden Abwärtstrend setzen, unterhalb von 22,50 US-Dollar würden dagegen Abschläge auf 19,49 US-Dollar drohen und dürfte sich entsprechend für ein Short-Investment anbieten. Darunter dürfte dann der etwas stärkere Unterstützungsbereich um 16,95 US-Dollar in den Fokus der Bären geraten. Mustergültige Kaufsignale entstehen jedoch erst bei einem nachhaltigen Ausbruch aus dem diesjährigen Abwärtstrend, Ziele wären dann die Jahreshochs bei 30,84 US-Dollar. Es bleibt also spannend, besonders die Reaktion der LeviStrauss & Co. Aktie im Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200.