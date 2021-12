Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Nel Gets Hydrogen Fueling Stations Order Worth Over USD 6 Million (PLX AI) – Nel Hydrogen Fueling, a subsidiary of Nel ASA, has received a purchase order from a fuel supplier for multiple H2Station hydrogen fueling stations for a site in the United States.The H2Station units will be manufactured and installed …