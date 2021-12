Kommunismus – die bessere Alternative?

Gesellschaftsbilder und Probleme innerhalb der Bevölkerung zeigen sich mitunter in ganz einfachen Dingen. Eine Fahrt vom Flughafen in eine Innenstadt gibt häufig gute Auskunft, wie es um die Ausgewogenheit und Gerechtigkeit innerhalb eines Landes bestellt ist. So lässt beispielsweise der Weg vom Airport in Phnom Penh Richtung Innenstadt die Stadt als einen großen Ausstellungsraum für SUV-Fahrzeuge erscheinen. Range Rover, Porsche Cayenne, Lexus und BMW dominieren das Straßenbild.

Autos sagen mehr als Worte

Doch bereits wenige Kilometer außerhalb der Innenstadt leben Menschen in einfachsten Hütten. Das ehemals von Pol Pot in die kommunistische Steinzeit beförderte Kambodscha versuchte ab den späten 1990er-Jahren mit internationaler Hilfe auf die Beine zu kommen. Dies passierte langsam, vor allem aber flossen die Gelder in die Hände weniger. Die Vermögensverteilung ist ein Desaster, das Land wirkt inhomogen wohin man schaut.

Ähnlich ist die Lage in Südafrika. Die Straßen von Durban oder Johannesburg gleichen am Abend in den besseren Vororten Hochsicherheitsgefängnissen. Hauseinfahrten sind hermetisch abgeriegelt, Fahrräder sind im Straßenbild undenkbar und dies liegt zwingend daran, dass beide Städte topografisch an San Francisco erinnern. Kriminalität ist ein großes Problem, selbst wenn sie sich oft in den Townships abspielt.

Dort jedoch gibt es Beispiele, wie Fortschritte geschehen können. Nachdem die Weißen Südafrika über Jahrzehnte gespalten und isoliert haben, begann die Regierung Mandela in den 90ern, die schwarze Bevölkerung wirtschaftlich und gesellschaftlich zu beteiligen. Beispielsweise in Soweto, südlich von Johannesburg, gelang dies recht gut. Ein Spaziergang am Tag ist selbst für weiße Touristen entgegen aller Vorurteile ziemlich gefahrlos möglich, man spürt, dass das Township ausgewogener daherkommt, das Gefälle nicht zu groß ist.