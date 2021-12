DAX – doch noch das erhoffte Weihnachtsgeschenk

Die letzten Handelstage vor Weihnachten haben im DAX einen deutlichen Schub nach oben gebracht und damit für die zuvor entstandenen Verluste entschädigt. Damit hat sich der DAX wieder an die positive Saisonalität gehalten. Wichtig dabei war das Halten an der Unterstützungslinie im Bereich von 15.000 Punkten. In nur drei Handelstagen konnte der deutsche Leitindex wieder in die obere Seitwärtstrendzone hineinlaufen. Auch der kurzfristige Abwärtstrend, der im November begonnen hatte, konnte mit dem Anstieg gebrochen werden. Damit hat sich die Lage insgesamt wieder deutlich aufgehellt. Auch die anstehende Woche sollte noch mit positiven Kursbewegungen aufwarten können. Ob die Kraft allerdings ausreicht, ein neues Top zu erzielen, ist derzeit noch offen. Die feiertagsbedingt niedrigen Umsätze dürften auch zwischen den Jahren noch anhalten. Die Indikatoren sind noch nicht nachhaltig im überkauften Bereich angekommen. Ein Test der 16.000er-Marke ist somit nicht ausgeschlossen. Viel mehr sollte kurzfristig aber kaum zu erwarten sein, da die Saisonalität nun in eine eher unsichere Phase eintritt.

Dow Jones – Steht kurz vor einem neuen Top

Das letzte Top beim Dow Jones ist nicht so weit entfernt, wie beim DAX. Somit sollte es der US-Index schaffen, ein neues solches zu erreichen, auch wenn die Umsätze auch hier feiertagsbedingt eher rückläufig ausfallen. Die Indikatoren befinden sich noch im neutralen Bereich. Der MACD-Indikator ist gerade wieder an seiner Triggerlinie nach oben abgeprallt, was ein neues Kaufsignal darstellt. Der Ausbruch über den aktuellen Widerstand zeigt, dass die Marktteilnehmer weitere Kursavancen generieren wollen. Aber auch hier dürften die Bäume zunächst nicht in den Himmel wachsen. Ein Übersteigen der Marke von 37.000 Punkten, sollte zunächst noch schwer fallen.

Gold – konnte die Unterstützungszone nutzen

Gold hat es erneut geschafft, sich von der Unterstützungszone zu lösen und einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend zu generieren. Auch wenn dieser neue Trend noch nicht nachhaltig etabliert ist, hat sich die Lage doch wieder deutlich verbessert. Das Kaufsignal beim MACD-Indikator von vor einigen Tagen hat beim Halten der Unterstützung geholfen. Nun ist der Weg erneut frei geworden, die kleine Widerstandszone im Bereich von 1.825 USD zu erreichen. Die Indikatoren dürften bei diesem Versuch kein Bremsfaktor sein. Das zuletzt generierte Kaufsignal des MACD-Indikators dürfte dabei zusätzlich helfen. Ob die Kraft ausreicht in den Bereich von 1.850 USD vorzudringen, ist derzeit noch offen.