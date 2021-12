Bis Ende 2020 verweilte der Aluminium-Future in einem langjährigen Abwärtstrend, von 2.500 US-Dollar aus 2011 ging es bis auf 1.110 US-Dollar bis Ende 2019 abwärts. Nach mehreren Monaten einer Stabilisierungsphase drehte der Trendverlauf schließlich, Ende 2020 kam es zu einem Abwärtstrendbruch und äußerst dynamischen Kurszuwächsen bis auf 2.882 US-Dollar Ende dieses Jahres. Seitdem konsolidiert Aluminium abwärts und begab sich in den markanten Unterstützungsbereich zwischen 2.110 und 2.230 US-Dollar der letzten Monate und Jahre. Sollte bereits an der ersten möglichen Trendwendestelle ein Richtungswechsel vollzogen werden, würden hieraus gleichwohl interessante Handelsansätze hervorgehen.

Rohstoffe weiter stark gefragt

Sollte die Nachfrage nach Rohstoffen weiter anhalten, könnte dies dem Aluminium-Future an der besagten Stelle um das 61,8 % Fibonacci-Retracement um 2.200 US-Dollar zu einer Stabilisierung verhelfen. Aber erst oberhalb von 2.400 US-Dollar wird ein Rücklauf zunächst in den Bereich von 2.500 und darüber 2.548 US-Dollar wahrscheinlich. Sollte auch diese Hürde geknackt werden, stünde einem Test der aktuellen Rekordhochs bei 2.882 US-Dollar nur wenig im Wege. Ein bärisches Szenario und eine damit verbundene Abwärtstrendfortsetzung ergibt sich unter 2.145 US-Dollar, Abschläge auf 1.920 und womöglich noch 1.787 US-Dollar blieben dann nicht aus.