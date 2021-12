Der Schwung im DAX war nicht zu übersehen. Nach einem schwachen Wochenauftakt konnte der Index recht schnell das Gap schliessen, sich dann an der 15.420 einfinden und oberhalb der Vorwochentiefs dann auch ein Reversal einleiten.

Wenig später fiel die 15.600 und später ebenso dynamisch die 15.700er-Marke. Der Abstand vom Wochentief zum letzten Kurs vor Weihnachten betrug damit 700 Punkte. Ein solches Momentum haben nicht alle Marktteilnehmer erwartet:

DAX-Verlauf vor Weihnachten mit Schwung 700 Punkte

Vor allem die klare Dynamik auf der Oberseite in den letzten beiden Handelstagen vor Weihnachten war beeindruckend:

DAX-Verlauf vor Weihnachten

Damit steigt nun zum Wochenstart in die letzten Handelstage des Jahres die Spannung im Chartbild:

DAX erreicht Abwärtstrend vor Weihnachten 2021

Wie skizziert sich die Ausgangslage für die Nach-Weihnachtszeit?

Der Index hat technisch die 15.800 vor Augen. Mit dem Bruch der gezeigten Abwärtstrendlinie könnte in kleinen Schritten der Durchmarsch zu dieser Region erfolgen und ein größeres Kaufsignal ausgelöst werden. Dazu muss zügig die gestrichelte Trendlinie überwunden und im Idealfall auch bis 15.834 und damit dem letzten Gap vor der runden 16.000er-Marke vorgedrungen werden. Etwas weiter in das Bild gezoomt stellt sich damit die Lage wie folgt dar:

DAX-Stundenchart an spannender Marke am 26.12.2021

Am Bereich von 15.800 Punkten gibt es jedoch noch mehr zu beobachten. Dort war über mehrere Monate hinweg die obere Range-Begrenzung verankert, die den Index im Juni oder auch Oktober immer wieder in seiner Aufwärtsdynamik einbremste.

Neben dem skizzierten Gap und der Trendlinie ist der Bereich somit übergeordnet auch für Swing-Trader relevant, welche auf Umkehrbereiche im Chartbild fixiert sind. Gerade nach der Dynamik der vergangenen Woche ist daher auch hier eine Konsolidierung keineswegs ausgeschlossen:

DAX-Range nach Weihnachten vor Bruch am 26.12.2021

Am Morgen korrigieren die Kurse in der Vorbörse und deutet damit eine Konsolidierung an:

DAX-Vorboerse nach Weihnachten am 27.12.2021 leicht negativ

Die 15.700 gilt hierbei als erste Auffangzone und darunter dann wieder die runde 15.600. Genau darauf ziele ich in meinen Betrachtungen im späteren Verlauf im Livestream auf Twitch ab, wo ich heute etwas später starten werde.

Eine Aufzeichnung der Marktideen ist dann auf YouTube verankert:

Mit Marcus Klebe werde ich die ersten Marktentwicklungen auch heute wieder im Livetradingroom entsprechend kommentieren. Dieser startet 15.30 Uhr:

An den vier vollen Handelstagen zwischen den Festtagen gibt es auch Termine, welche die Beurteilung der Volkswirtschaften zulassen.

Nach etwas stärkeren Einzelhandelsumsätzen aus Japan blicken wir am Vormittag auf Kennzahlen aus Finnland und Frankreich.

Der wichtigste Termin dürfte heute jedoch der Dallas Fed Herstellungsindex um 16.30 Uhr aus den USA sein.

Zudem werden die CFTC-Daten nachgereicht, welche normalerweise Freitags und in den USA 21.30 Uhr veröffentlicht sind.

Alle Prognosen dieser kurzen Übersicht mit den wichtigsten Tagesterminen sind in dieser Tabelle verankert:

Wirtschaftsdaten am 27.12.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels in der letzten Woche des Jahres am Deutschen Aktienmarkt viel Erfolg.

Falls wir uns nicht noch einmal sehen oder lesen wünsche ich bereits jetzt einen tollen Jahresabschluss und einen schwungvollen Start in das neue Börsenjahr!

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 68,02 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!