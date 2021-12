Aktien Frankfurt Eröffnung DAX startet ruhig in die letzte Woche des Jahres – Omikron bremst Kauflaune weit Der Handel am ersten Tag nach dem Weihnachtswochenende beginnt an der Frankfurter Börse ruhig. Der Deutsche Aktienindex erreicht jetzt einen Widerstand, an dem er sich im Verlauf des Dezembers bereits dreimal festgefahren hat. Mit erwartet niedrigem Handelsvolumen zwischen den Jahren dürfte es dem Index nur mit kräftiger Unterstützung der Wall Street gelingen, diesen Widerstand zu überwinden und wieder in Richtung Allzeithoch zu laufen. Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Long Long Basispreis 14.724,08€ Hebel 15,00 Ask 9,92 Zum Produkt Short Short Basispreis 16.769,72€ Hebel 15,00 Ask 10,97 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Eine Belastung stellen die nach wie vor hohen Infektionszahlen dar. Auch wenn das Infektionsgeschehen zumindest auf den ersten Blick etwas abflacht, könnte schon im neuen Jahr eine neue Omikron-Welle das gesellschaftliche, aber auch wirtschaftliche Leben lahmlegen. Mit dieser Aussicht dürften nur wenige Anleger bereit sein, jetzt schön größere Positionen aufzubauen. Gleichzeitig spricht der Blick in die Statistik bis in den Januar hinein für steigende Kurse im DAX. Anleger wägen nun ab, welche der beiden Faktoren derzeit schwerer wiegt. Für neue Dynamik am heutigen Handelstag könnte die Wall Street sorgen. Der S&P 500 geht in Tuchfühlung mit seinem erst vor zwei Wochen erreichten Allzeithoch. Die Wall Street könnte sich zum Zugpferd für den DAX entwickeln, sollte die Rekordjagd dort weitergehen. Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com. Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"! CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com. Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

Gastautor: Jochen Stanzl | 27.12.2021, 08:35

