Die Konsolidierung ist im Technologiebereich noch nicht ausgestanden. Der Nasdaq 100 versteht es aber bislang, die Schwächephase auf der Unterseite nicht ausufern zu lassen.

Unsere letzte Kommentierung zum Nasdaq 100 überschrieben wir an dieser Stelle mit „Top-Bildung nimmt Form an“. Darin hieß es unter anderem „[…] Nichtsdestotrotz stehen auch dem Nasdaq 100 (wieder einmal) wichtige und möglicherweise auch richtungsweisende Handelstage ins Haus. Ganz ausgestanden ist die Situation nicht. Der gestrige Wochenauftakt brachte zwar eine Erholung mit sich, doch so ganz überzeugend war diese nicht. Die ohnehin schwierige Gemengelage wird noch einmal verschärft, da in den kommenden Handelstagen zahlreiche relevante US-Daten auf die Marktakteure einprasseln werden. […] Kurzum. Die charttechnische Lage im Nasdaq 100 ist ambivalent. Der Index wirkt noch recht stabil, dennoch lassen sich Ansätze einer Top-Bildung ausmachen. Um dieses Szenario gar nicht erst vollständig zu aktivieren, muss der Nasdaq 100 das Handelsgeschehen von der eminent wichtigen Zone um 15.700 Punkte fernhalten. Sollte er darunter abtauchen, muss die Lage neu bewertet werden.“

In der Folgezeit stand der Bereich von 15.700 Punkten im Fokus des Handelsgeschehens. Kurzzeitig machte es den Anschein, dass diese wichtige Unterstützung ins Rutschen kommen würde, nachdem der Nasdaq 100 die 15.700 Punkte durchbrach. Doch schon an der 15.600er Marke kam der Vorstoß zum Stehen. Der Nasdaq 100 verschaffte sich wieder etwas Luft und kehrte über die 16.000er Marke zurück.

Aus charttechnischer Sicht dominieren aktuell die Zone 15.600 / 15.500 Punkte auf der Unterseite sowie der Bereich des markanten Hochs bei 16.600+ Punkten das Handelsgeschehen. Diese Range von knapp 1.000 Punkten könnte für die nächste Zeit die Heimat des Nasdaq 100 werden.

Im Vorfeld der Dezembersitzung (14.12. / 15.12.) des FOMC der Fed gab es im Technologiebereich einige Nervosität. Obwohl die US-Notenbank die Märkte auf ein Auslaufen ihrer Wertpapierkäufe sowie auf je drei Zinsschritte in 2022 und 2023 einstimmte, blieb eine stark negative Reaktion aus. Die Fed hatte im Wesentlichen auch das geliefert, was die Märkte erwartet (und eingepreist) hatten. Und „Planungssicherheit“ ist ja an der Börse bekanntlich auch nicht so ganz unerheblich.

Kurzum. In der nächsten Zeit sollte eine Fortsetzung der Handelsspanne in den Grenzen 15.600 / 15.500 Punkte und 16.600+ Punkten nicht überraschen. Richtungsweisende Signale sind erst mit Verlassen der Range zu erwarten.