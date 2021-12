Norwegen – Staatsfonds erwartet negative Aktienrenditen

„So wird es nicht weitergehen, davon bin ich überzeugt.“ Diese Antwort gab der Chef des norwegischen, weltweit größten Staatsfonds in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auf die Frage nach der Zukunft der in den vergangenen 25 Jahren durchschnittlich sechs Prozent betragenden Rendite des Fonds. Das größte Risiko für die Aktien- und Anleihemärkte sieht Nicolai Tangen in der Inflation. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, RoboMarkets, vor. Am Dienstag gibt es das letzte Webinar 2021 – wir besprechen die aktuellen Hotstocks und wagen einen Blick auf 2021 - Anmeldung hier. ..

Damit spricht der Fondsmanager sicherlich vielen Anlegern aus der Seele, die in diesen Tagen an einer Fortsetzung des jahrelangen und in der Pandemie durch die ultralockere Geldpolitik noch beschleunigten Bullenmarktes zweifeln. Denn drehen die Notenbanken den Geldhahn erst richtig zu und erhöhen die Zinsen, um der Inflation Herr zu werden, dürfte die Alternativlosigkeit der Aktie immer mehr in Frage gestellt werden.

Es könnte also sein, dass in dieser Handelswoche zwar ein weiteres positives Börsenjahr zu Ende geht, die Zeiten am Aktienmarkt aber nun sehr viel schwieriger werden. Noch bewegt sich der Deutsche Aktienindex in seiner Spanne zwischen 15.500 und 15.800 Punkten. Nach oben dürfte vor dem Hintergrund der weiterhin hohen Unsicherheit ob der Entwicklung des Infektionsgeschehens in den kommenden Tagen nicht viel gehen, während die Hoffnung zumindest auf eine kurzfristige Rally zum Start ins neue Börsenjahr den Markt nach unten ganz gut absichern dürfte.

Nach oben gedeckelt war die Tesla-Aktie in den vergangenen sechs Wochen, da der Chef Elon Musk mit seinem Verkauf von zehn Prozent seiner Aktien jeden Kursanstieg im Keim erstickte. Nun „sei er damit fast fertig“, heißt es in mehreren Medienberichten. Nach einem Plus von über sieben Prozent schon am Freitag könnte der Weg der Aktie zurück zu alten Höhen nun wieder etwas einfacher werden, vorausgesetzt der Gesamtmarkt spielt mit.