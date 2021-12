Das Handelsgeschehen bei GBP / USD wurde in den vergangenen Monaten von einer ausgewachsenen Korrektur bestimmt. Wenn man so will, sah das Britische Pfund gegen den US-Dollar bis zuletzt keinen Stich.

GBP / USD bildete im Frühjahr dieses Jahres im Bereich von 1,425 ein markantes Widerstandscluster aus. Von temporären Gegenstößen einmal abgesehen, schwang die Korrektur das Zepter.

Im Ergebnis lief GBP / USD kürzlich den Bereich von 1,32 an. Zuvor gingen diverse Unterstützungen verloren, die nun wiederum als Widerstände fungieren. Schauen wir uns das aktuelle Chartbild an.

Im Vorfeld der jüngsten Notenbanksitzungen erreichte das Pfund den Unterstützungsbereich um 1,32 US-Dollar. Die US-Notenbank Fed stimmte die Marktakteure auf ein Zurückfahren ihrer Wertpapierkäufe ein und stellte drei Leitzinsanhebungen für 2022 und drei weitere für 2023 in Aussicht. Mit Blick auf das Geschehen bleibt aber noch abzuwarten, ob die Fed auch tatsächlich in der Lage sein wird, ihre Marschroute durchzuziehen. Nägel mit Köpfen machte hingegen bereits die Bank of England. Diese gab auf ihrer geldpolitischen Sitzung vom 16.12. eine Leitzinserhöhung um 0,15 Prozentpunkte auf nunmehr 0,25 Prozent bekannt. Der für diese Entscheidung zuständige Ausschuss traf diese mit großer Mehrheit. Für viele Marktakteure kam die Entscheidung einigermaßen überraschend. Die Bank of England begründete die Leitzinsanhebung u.a. mit dem anhaltenden Inflationsdruck. Zudem kündigte sie weitere moderate Anpassungen an.

In einer ersten Reaktion legte das Pfund zu und lief in Richtung 1,34 US-Dollar. Dieser Vorstoß wurde allerdings gleich wieder abverkauft, sodass sich das Pfund rasch im Bereich von 1,32 US-Dollar wiederfand. Aktuell ist ein erneuter Versuch des Pfunds zu beobachten, in Richtung 1,34 US-Dollar vorzustoßen.

Kurzum. GBP / USD befindet sich in einer überaus spannenden Konstellation. Das Britische Pfund versucht sich aktuell an einer Bodenbildung. Um diese voranzutreiben, muss das Pfund zunächst über die Zone 1,34 US-Dollar / 1,35 US-Dollar setzen. Eine Rückeroberung der 1,36 US-Dollar wäre in puncto Bodenbildung ein wichtiger Meilenstein.