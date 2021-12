In der Charttechnik werden Trendwechsel häufig durch einen Anstieg über solche angekündigt, ein ähnliches Schicksal könnte die Uber-Aktie in den kommenden Tagen ereilen und würde sich infolgedessen für ein frisches Long-Investment anbieten. Dabei könnte man die Aufwärtsbewegung seit März letzten Jahres als einen einzelnen Aufwärtstrend mit den Verlaufstiefs aus diesem Monat deuten, eine derart schöne Ausgangslage sollte für ein Investment in 2022 nicht vergeudet werden.

Ausbruch und dann Kaufsignal

Aus der Vogelperspektive ergibt sich für die Uber-Aktie erst oberhalb von mindestens 46,20 US-Dollar Aufwärtspotenzial an die Hochs aus dem aktuellen Quartal bei 48,88 und darüber an die Barriere um 52,36 US-Dollar. Der weitere Werdegang müsste dann aber noch abgewartet werden. Aber selbst für dieses kurzfristige Szenario ließe sich ein Long-Investment mit über durchschnittlichen Renditechancen eingehen. Ein Rückfall unter 42,50 US-Dollar würde allerdings latente Zweifel an einem direkten Ausbruchsversuch wecken, Abschläge auf 40,00 US-Dollar blieben dann nicht aus. Unterhalb von 38,45 US-Dollar droht Uber auf 35,00 US-Dollar weiter durchgereicht zu werden.