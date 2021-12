Zwischen der Gemeinschaftswährung und dem US-Dollar ist zuletzt ein zähes Ringen um eine klare Richtung entbrannt. Keine der beiden Seiten konnte sich bislang durchsetzen, sodass sich im Ergebnis eine Handelsspanne ausbildete.

Rückblick. Unsere letzten Kommentierung zu EUR / USD überschrieben wir mit „Das war noch nichts für den Euro!“ Damals hieß es unter anderem „[…] Der Blick auf den oberen Chart verdeutlicht aber, dass mit dem bisherigen Vorstoß noch nicht wirklich viel gewonnen ist. Noch ist das Ganze als Reaktion auf die überverkaufte Lage einzuordnen. Um dem Vorstoß (charttechnische) Relevanz zu verleihen, muss der Euro die Zone 1,152 US-Dollar zurückerobern. Bis dahin ist es jedoch noch ein langer Weg. Kurzum. Die Erholung des Euro sollte noch nicht überbewertet werden. Das Szenario muss sich in den kommenden Tagen weiter manifestieren. Im besten Fall gelingt der Gemeinschaftswährung die Rückkehr über den Widerstandsbereich um 1,152 US-Dollar. Bis dahin ist die Erholung ein Muster ohne Wert. Auf der Unterseite bleibt es dabei: Ein Rutsch unter die 1,12 US-Dollar ist aus Sicht des Euro unbedingt zu verhindern. Sollte es dennoch darunter gehen, ist mit einer weiteren Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1,10 US-Dollar zu rechnen. In den nächsten Handelstagen steht zudem eine Vielzahl von relevanten Daten in beiden Währungsräumen zur Veröffentlichung an. Mit frischen Impulsen von dieser Seite muss daher gerechnet werden.“

In der letzten Handelswoche tagten sowohl die US-Notenbank als auch die EZB. Nachhaltige Impulse auf das Währungspaar blieben nach den Beschlüssen aus. EUR / USD hat mit Blick auf die aktuelle Gemengelage offenkundig die Komfortzone gefunden. Zuletzt bewegte sich der Euro in den Grenzen 1,12 US-Dollar bis 1,138 US-Dollar seitwärts.

Ob sich an dieser Spanne in den nächsten Handelstagen etwas ändern wird, bleibt gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Feiertage abzuwarten. Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei: Ein Rücksetzer unter die 1,12 US-Dollar würde die 1,10 US-Dollar ins Blickfeld rücken. Auf der Oberseite würde hingegen ein Ausbruch über die 1,138 US-Dollar dem Euro möglicherweise weiteres Aufwärtspotential in Richtung des wichtigen Widerstands bei 1,152 US-Dollar eröffnen.

Während die letzten Handelstage im Jahr 2021 vermutlich etwas ruhiger verlaufen werden, könnte die erste Handelswoche des neuen Jahres turbulent und möglicherweise auch richtungsweisend werden. Die erste Handelswoche 2022 ist mit zahlreichen eminent wichtigen Konjunkturdaten gespickt. Spätestens die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes für Dezember 2021, die am Freitag, 07.01.2022 erfolgen wird, dürfte ein erstes Highlight liefern.