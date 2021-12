Die Vehemenz, mit der die Korrektur gegenwärtig das Handelsgeschehen in der Aktie dominiert, lässt zumindest für den Start ins Jahr 2022 auch nicht sonderlich viel Gutes erwarten.

Für die Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens Canopy Growth geht ein bitteres Jahr 2021 zu Ende. Von dem kurzen Aufbäumen im Februar dieses Jahres einmal abgesehen, zeigte der Trend in der Kursentwicklung der Aktie stramm abwärts.

Fundamental lief zuletzt auch nicht alles rund, wie die Anfang November präsentierten Ergebnisse für das 2. Quartal (entspricht 3-Monats-Zeitraum zum 30.09.2021) des Fiskaljahres 2022 dokumentierten. Wir berichteten. Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte zu sprechen.

In unserer letzten Kommentierung zu Canopy Growth hieß es hierzu unter anderem „[…] Die jüngsten Kursverluste haben die Aktie gehörig in die Bredouille gebracht. Das Unterschreiten der wichtigen Unterstützung von 16 CAD macht nun den Weg in Richtung 14 CAD (vorheriges Verlaufstief) frei. Sollte es für Canopy Growth auch unter die 14 CAD wäre das aus charttechnischer Sicht ein weiteres Warnzeichen. Um auf der Oberseite für nachhaltige Entspannung zu sorgen, muss es für Canopy Growth zumindest über die 20 CAD gehen. Noch besser wäre hingegen eine Bewegung über die Widerstände von 21,0 CAD und 22,7 CAD hinweg.“

Das Unvermögen der Aktie, Akzente auf der Oberseite zu setzen und hier noch einmal in Richtung 20 CAD vorzustoßen, setzte sich auch in den letzten Handelstagen fort. Aktuell notiert Canopy Growth im Bereich von 12+ CAD. Der vermeintlich gut ausgebaute Unterstützungsbereich 16,0 CAD / 14,0 CAD ist damit (vorerst) Geschichte. Die psychologisch wichtigen 10 CAD rücken damit unweigerlich in den Fokus des Handelsgeschehens. Sollte es zum Bruch der 10 CAD kommen, würde sich die charttechnische Situation weiter verschärfen. Erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 16 CAD würde die Lage etwas entspannen.

Kürzlich gab Canopy Growth den Verkauf seiner deutschen Tochter C3 Cannabinoid Compound Company GmbH an die Dermapharm Holding SE bekannt. Durch den Verkauf erlöst Canopy Growth zunächst 80 Mio. Euro. Weitere 42,6 Mio. Euro wird Dermapharm an Canopy Growth überweisen, sollten vordefinierte Meilensteine erreicht werden.