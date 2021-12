Hinter der Aktie von The Scotts Miracle-Gro liegen herausfordernde Wochen und Monate. Nachdem sich The Scotts Miracle-Gro bis dahin noch äußerst robust präsentierte, begann der Aktienkurs im Mai zu bröckeln. Die Stimmung unter Investoren trübte zusehends ein. The Scotts Miracle-Gro kippte in eine Korrektur.

The Scotts Miracle-Gro hat sich in seiner langen Firmengeschichte eine exponierte Marktposition in den Bereichen Garten und Pflanzen auf dem US-Markt erarbeitet und bietet neben Saatgut auch diverse Pflanzenschutz- und Düngemittel an. Über Zukäufe wurde Hawthorne Gardening in der Vergangenheit gestärkt und zählt mittlerweile zu den wichtigen Anbietern auf dem Markt für Beleuchtungs- und Hydrokultursysteme. Hawthorne Gardening entwickelte sich zudem zu einem starken Umsatztreiber für das Unternehmen.

Die Anfang November legte das Unternehmen die Q4-Daten (3-Monats-Zeitraum zum 30.09.2021) des Fiskaljahres 2021 vor. Bei Gewinn und Umsatz konnte The Scotts Miracle-Gro punkten. Der Ausblick auf das Jahr 2022 fiel hingegen eher verhalten aus. Dass The Scotts Miracle-Gro das Ganze allerdings dann noch mit der Aussicht auf ein 300 Mio. US-Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm versüßte, sorgte schließlich dann doch für positive Impulse auf den Aktienkurs. Der Wert legte daraufhin deutlich zu und attackierte noch einmal den Widerstandsbereich von 180 US-Dollar, ehe eine weitere Korrekturwelle die Aktie erfasste und sie unter die 140er Marke drückte.

Die letzten Handelstage waren dann wiederum von einer kräftigen Erholung geprägt. Diese hat die Aktie noch einmal in Richtung 160 US-Dollar geführt. Profitieren konnte The Scotts Miracle-Gro unter anderem von positiven Analystenkommentaren. Die US-Bank Wells Fargo nahm kürzlich eine Ersteinschätzung zur Aktie vor und vergab hierbei ein positives Rating.

Kurzum. Die Erholung hat eine wichtige Marke erreicht. The Scotts Miracle-Gro muss nun entscheidend nachsetzen, um die Relevanz des Vorstoßes zu erhöhen. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 160 US-Dollar würde der Aktie den Weg in Richtung 180 US-Dollar ebnen. Mit dem markanten November-Hoch wartet in diesem Bereich dann allerdings eine große Herausforderung. Auf der Unterseite bleiben die 140 US-Dollar in Kombination mit dem letzten Zwischentief (133+ US-Dollar) das Maß der Dinge. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage erforderlich werden.