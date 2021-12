Der Versuch, einen tragfähigen Boden auszubilden, ist unübersehbar. Nicht abzusehen ist hingegen der Ausgang des Unterfangens.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Trulieve Cannabis vom 26.11. hieß es unter anderem „[…] Rund um die Zahlenveröffentlichung stand der Widerstandsbereich um 30 / 31 US-Dollar im Fokus des Handelsgeschehens. Kurzzeitig sah es so aus, als ob der Aktie der Befreiungsschlag gelingen würde, als sie in Richtung 35 US-Dollar vorstoßen konnte. Doch so dynamisch der Vorstoß anlief, so dynamisch fiel er auch wieder in sich zusammen. Aktuell notiert die Aktie wieder unterhalb der wichtigen Zone 30 / 31 US-Dollar. Damit besteht die Gefahr, dass Trulieve noch einmal auf der Unterseite in Bedrängnis geraten könnte. Hier gilt: Ein Rücksetzer unter die 25 US-Dollar / 23,5 US-Dollar ist in jedem Fall zu vermeiden. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden. […] Kurzum. Die Quartalszahlen von Trulieve Cannabis fielen recht robust aus, verfehlten aber ihre Wirkung. Aus charttechnischer Sicht dominieren aktuell die Kursbereiche 30 / 31 US-Dollar und 25 US-Dollar / 23,5 US-Dollar das Handelsgeschehen. Erst ein Über- bzw. Unterschreiten dieser Zonen würde nachhaltige Signale liefern.“