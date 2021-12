Heute gelten die Notenbanken bestenfalls noch als ein etwas widerspenstiges Anhängsel der Politik. Bestenfalls, denn meistens gelten sie nur als willfährige Erfüllungsgehilfen der Politik. Und Politiker wollen immer eines: wiedergewählt werden. Da das am besten funktioniert, wenn alle Wähler reich und glücklich sind oder sich zumindest nicht allzu viele Gedanken über Geld und Stabilität und Inflation und andere Fremdwörter machen müssen, sollen auch die Notenbanken bitte möglichst geräuscharm liefern.

Und zwar Zufriedenheit und Glück in Form von Geld. Aber natürlich nicht Geld für jeden einzelnen, der das auch ausgeben könnte. Sondern in Form von Geld, das an die Banken gegeben wird, die es dann mit einem Aufgeld weitergeben sollen an Unternehmen, die dann investieren, was dann Arbeitsplätze schafft, was dann für die Menschen Einkommen bedeutet. Also ein etwas komplizierterer Weg, der aber eines verschleiert: dass die Notenbanken derzeit nicht viel anderes sind als Banknotendruckerpressen.

Doch halt, jetzt könnten die Notenbanken ja auch anders entscheiden, unabhängig wie sie formal sind. Sie könnten den Geldsegen stoppen, die Märkte in Depression stürzen, Regierungen stürzen, die Kurse stürzen lassen. Spätestens hier wird es unwahrscheinlich. Die Notenbanken sind kaum noch in der Lage, das Steuer wirklich herumzuwerfen. Die Ankündigung der Fed, im kommenden Jahr einige Zins-Trippelschritte zu gehen, hat niemanden überrascht. Im Gegenteil, die Märkte stiegen zunächst nach der Ankündigung – ein Zeichen der Ignoranz gegenüber den Beschlüssen der Notenbank.

Der scheidende Bundesbankpräsident Jens Weidmann geht, ohne eine Spur zu hinterlassen. Sein Mahnen im EZB-Rat verhallte. Der neue Mann, Joachim Nagel heißt er, wird womöglich einst mit einer ähnlichen Bilanz abtreten. Und das liegt nicht nur daran, dass die Bundesbank im EZB-Kollektiv nur einen begrenzten Einfluss hat. Es liegt an der selbstverordneten Zahnlosigkeit der Notenbankdrohungen. Wer nicht glaubhaft drohen kann, lässt es lieber. Das ist die Politik der Notenbanken heute.

