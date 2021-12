Insgesamt läuft in der Tesla-Aktie ein langfristiger Aufwärtstrend ab, dieser brachte neben den Rekordständen Anfang dieses Jahres bei 900,40 US-Dollar weitere Bestmarken Anfang November bei 1.243 US-Dollar hervor. Dort allerdings drehte der Wert temporär zur Unterseite ab und konsolidierte den vorherigen Kursanstieg zunächst aus. Dabei ging es zurück auf die Verlaufshochs aus Anfang dieses Jahres um 900,40 US-Dollar abwärts, wo anschließend ein schöner Rebound zur Oberseite in den Bereich des laufenden Abwärtstrends um 1.100 US-Dollar vollzogen werden konnte. Insgesamt präsentiert sich die gesamte Konsolidierung als bullische Flagge und könnte bei erfolgreicher Auflösung ein technisch sauberes Kaufsignal aktivieren.

Hoch, höher, Tesla

Die Kursmuster in der Tesla-Aktie lassen sich trotz der jüngsten Verkäufe vom Tesla Chef Elon Musk sehr gut auslesen, ein Kursanstieg auf Tagesschlusskursbasis über 1.125 US-Dollar könnte das favorisierte Szenario eines Ausbruchs in Gang bringen und Zugewinne zunächst in den Bereich von 1.163 US-Dollar entfalten. Darüber stünde ein zeitnaher Test der Rekorde bei 1.243 US-Dollar im Raum, mittelfristig wird der Wert sogar um 1.355 Dollar gesehen. Wer also für 2022 auf der Suche nach einem vielversprechenden Investment ist, könnte zusätzlich durch ein Investment in ein Faktor Zertifikat hier goldrichtig liegen. Ein bärisches Szenario ergibt sich dagegen erst bei einem Aufwärtstrendbruch, hierzu müsste Tesla mindestens unter 800,00 US-Dollar zurückfallen, dies würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Rücksetzer auf 700,00 und darunter 546,98 US-Dollar erheblich steigen.