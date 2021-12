Insgesamt hat die Dow-Aktie in den letzten zwei Jahren überzeugt, von 21,95 US-Dollar konnte Anfang dieses Jahres ein Ausbruch über die Vorgängerhochs von 56,25 US-Dollar vollzogen werden, in der Folge stieg die Aktie weiter an das mittelfristige Kursziel gelegen am 138,2 % Fibo an. Dort setzte schließlich eine nicht unerwartete Konsolidierung der vorausgegangenen Aufwärtsbewegung ein und reichte bis auf den EMA 200 um 53,45 US-Dollar abwärts. Nun scheint sich in diesem Bereich ein Boden zu formieren und könnte Kurspotenzial in drei Wellen hervorbringen. Diese Annahme geht aus der fünfwelligen Abwärtsbewegung seit den aktuellen Jahreshochs hervor.

Outperformance sieht anders aus

Auf Sicht der nächsten Tage könnte ein Anstieg an den vorherrschenden Abwärtstrend und den EMA 50 bei 58,12 US-Dollar anstehen. Ein Ausbruch darüber würde schließlich Kurspotenzial an die Oktoberhochs bei 61,17 US-Dollar und darüber an 63,70 US-Dollar hervorbringen können. Anschließend müsste die Sachlage erneut geprüft werden, bislang wird von einem fünfwelligen Impuls ausgehend von den aktuellen Jahreshochs ausgegangen. Ein Rutsch unter den 200-Wochen-Durchschnitt würde den laufenden Abwärtstrend fortsetzen, Abschläge auf 50,00 und darunter 45,93 US-Dollar blieben aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.