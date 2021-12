Die seit 2015 und einem Punktestand von 383,11 Zählern laufende Rallye beim DAX-Sektor Versorger brachte bis ins letzte Jahr Zugewinne an die langfristige Barriere um 1.000 Punkten hervor, nach einer volatilen Seitwärtsspanne konnte diese Hürde schließlich in 2021 klar überwunden werden und brachte Zugewinne auf 1.190 Punkte hervor. Damit nährt sich der Wert dem mittelfristigen Zielbereich um 1.200 Punkten sichtlich an, eine engere Absicherung der bestehenden Long-Positionen sollte jetzt nicht ausbleiben. Für die Zukunft muss das jedoch noch nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten, noch immer stehen die Verlaufshochs aus Anfang 2010 im Fokus.