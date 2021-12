Daran hat sich auch in den letzten Monaten nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Die Korrektur tritt noch dominanter auf. Von den damaligen Kursniveaus kann HEXO Corp. derzeit daher nur „träumen“. Damals notierte die Aktie noch oberhalb von 4 US-Dollar, aktuell unterhalb von 1 US-Dollar.

Es ist schon ein paar Monate her, dass wir an dieser Stelle die Situation des kanadischen Cannabis-Unternehmens HEXO Corp. beleuchteten. Bereits damals (Ende Juli) war der Aktienkurs von der Korrektur schwer gezeichnet.

Kürzlich hatte HEXO die Chance, mit frischen Quartalszahlen für eine positive Überraschung zu sorgen. Ein positiver Effekt blieb allerdings aus, zu schwach fielen die Ergebnisse aus. HEXO gab den Umsatz im 3-Monatszeitraum zum 31.10.2021 mit 50,188 Mio. CAD an. Zum Vergleich. Im Vorquartal (3-Monatszeitraum zum 31.07.2021) belief sich der Umsatz auf 38,760 Mio. CAD. HEXO verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -116,908 Mio. CAD; nach einem Nettoverlust in Höhe von -67,959 Mio. CAD im Vorquartal.

Um den Herausforderungen entschieden entgegen treten zu können, hat HEXO im Rahmen der Zahlenveröffentlichung auch die Eckpunkte eines Strategiepapiers mit dem richtungsweisenden Titel „The path forward“ veröffentlicht. Im Kern geht es unter anderem um Kostensenkungen, Wachstumssteigerungen, bessere Ausnutzung von Synergien aus Übernahmen, Straffung der Organisationsstruktur etc.

Die Reaktion des Marktes fiel jedoch sehr zurückhaltend aus, um es einmal vorsichtig zu formulieren. Die Zahlen enttäuschten und das Strategiepapier vermochte es auch nicht, unter Anlegern und Investoren Aufbruchsstimmung zu verbreiten. Aus charttechnischer Sicht würde erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 2,0 US-Dollar eine Entspannung herbeiführen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg für die Aktie. Derzeit gibt es im Cannabis-Sektor deutlich interessantere Werte als HEXO. Selbst auf diesem vermeintlich günstigen Kursniveau bestehen noch erhebliche Risiken auf der Unterseite.