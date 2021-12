Die Aktie des kanadischen Uran-Produzenten verzeichnete bis in den November hinein eine beeindruckende Kursrally. Im Bereich von 35 CAD war dann aber erst einmal Endstation. Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie im Anschluss in Richtung 25 CAD.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie am 12.12. hieß es unter anderem „[…] Zuletzt versuchte sich Cameco auch an einem Erholungsversuch, der aber an den 30 CAD scheiterte und somit keine Relevanz entwickeln konnte. Vielmehr bestätigte sich damit die Auflösung der Dreiecksformation über die Unterseite. Cameco dürften damit herausfordernde Handelstage ins Haus stehen. Auf der Unterseite droht ein abermaliger Test der Zone 26,5 / 25,0 CAD. Sollte es darunter gehen, würde mit dem Bereich um 23 CAD die nächste potentielle Haltezone warten. Auf der Oberseite hat für Cameco die Rückkehr über die 30 CAD für Cameco oberste Priorität, um die charttechnische Lage zu entspannen.“

Cameco konsolidierte in der Folgezeit weiter. Hierbei wurde der eminent wichtige Unterstützungsbereich 26,5 / 25,0 CAD erreicht. Das Erreichen dieser Unterstützung in Verbindung mit dem ausgebildeten Kursmuster könnte dafür sprechen, dass die Aktie unmittelbar davor steht, die Konsolidierung zu beenden.

Zum Kursmuster. Die Konsolidierung kann man bislang in das Korsett einer bullischen Keil-Formation pressen. Diese Formationen werden „gern einmal“ über die Oberseite aufgelöst und läuten ggf. entsprechende Vorstöße gen Norden ein.

Aktuell ist der Ausbruchsversuch aus dem Keil zu beobachten. Die Spannung steigt. Den nächsten Handelstagen kommt daher eine große Bedeutung zu. Um das Ausbruchsszenario weiter voranzutreiben, muss Cameco über die Marke von 30 CAD laufen. Das übergeordnete Ziel muss es aber sein, den Widerstandsbereich um 35 CAD aufzubrechen, um das Chartbild zu klären. Auf der Unterseite darf es hingegen nicht unter die Zone 26,5 / 25,0 CAD gehen. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.