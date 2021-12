Bitcoin, Biontech, Tesla – Börse fällt ihr Urteil

Liebe Leser, liebe Abonnenten, in der Woche vor Weihnachten spielten die internationalen Aktienmärkte eine Wette: Omikron wird besser verlaufen als von manchen Extrempessimisten vorhergesagt. Die ganz große german Angst endete nämlich schon am Montag vor Weihnachten in dem Moment als die US-Amerikaner die Börsenwoche begannen. Anders kann man auch kaum deuten, dass der S&P 500 ausgerechnet einen Tag vor Weihnacht nahezu auf Rekordhoch rannte. Bei großer Angst wäre der Fear & Greed-Index weit tiefer gefallen und vor allem hätten sich über die Feiertage viel mehr Anleger zurückgezogen. Das Gegenteil war der Fall, selbst hoch riskante Assets wie Bitcoin laufen gut. Und unsere Depots voll mit, denn wir hatten die Panik des Montags genutzt, um unsere Absicherungen allesamt mit Gewinn loszuwerden. Übrigens – weder Moderna noch Biontech zogen weiter an. Auch dies ein Hinweis auf die Lesart der Börse.

Wer recht hat, wird man in ein paar Wochen sehen. Prominenter Vertreter der optimistischen Lesart ist ein wichtiger Analyst von JP Morgan.

Hier ist das aktuelle N-TV-Interview gerne anzusehen. Doch wo geht die Reise hin mit unseren Depots hin, da sie Ende 2021 allesamt auf bestem Stand seit Auflage notieren? Daniel ist alle zwei Wochen Gast bei n-tv, auch diesmal erklärt er wieder, wann die Börsen Corona hinter sich lassen und wo auch Risiken für Ihr Depot liegen könnten.

Wie sieht Daniel darüber hinaus die Märkte, wie stellt man sich auf im Depot und wie steuert man sein Depot im aktuellen Umfeld, wie stellt man es schon jetzt Richtung 2022 auf? Was ist unser Plan, was erwartet Euch strategisch bei uns?

Daniel zieht im sehr ausführlichen Video eine Zwischenbilanz 2021 und nimmt Euch mit zu dem, was 2022 ansteht und was das Jahresende prägen wird. Hoffentlich ist es nicht zu sehr ein „Wort zum Sonntag" geworden, aber seht selbst????

Wir wünschen einen schönen Start ins Wochenende!