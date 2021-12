In der letzten charttechnischen Besprechung zum Palladium-Future vom 15. Dezember 2021: „ Palladium-Future: Jetzt oder gar nicht! “ wurde im Bereich der Horizontalunterstützung von 1.614 US-Dollar aus 2019/2020 auf eine potenzielle Trendwendestelle hingewiesen, diese Chance blieb nicht ungenutzt, Bullen trieben das Metall zuletzt wieder an die Kursmarke von rund 2.000 US-Dollar voran. Dabei konnte auch der EMA 200 zurückerobert werden, ein aussagekräftiger Wochenschlusskurs naht und könnte sogar gewisse Signalwirkung für das nächste Jahr entfalten.

Oberhalb des EMA 200 bei aktuell 1.897 US-Dollar ist ein Anstieg an 2.100 und darüber an den Widerstandsbereich zwischen 2.178 und rund 2.250 US-Dollar denkbar. Hierbei kann weiterhin auf den bekannten Call-Optionsschein WKN VX33SC zurückgegriffen werden. Ein Kursrutsch unter 1.810 US-Dollar würde allerdings den bullischen Vorstoß in Zweifel ziehen, Abschläge auf 1.614 und darunter sogar rund 1.550 US-Dollar könnten auf Anleger zukommen.

Palladium-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)