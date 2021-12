Nicht jede Beitragserhöhung der privaten Krankenversicherungen (PKV) müssen Versicherte hinnehmen. Häufig enthalten die Schreiben Fehler, die die Erhöhungen ungültig machen. Besonders oft sind Beitragserhöhungen der Central Krankenversicherung (CKV) mangelhaft. Versicherte sollten ihre Unterlagen jetzt prüfen.

In den letzten Jahren hat die Central Krankenversicherung, Teil der Generali-Gruppe, diverse Tarife ihrer Privaten Krankenversicherung erhöht. Bis heute sind die Schreiben, die diese Erhöhungen ankündigen, nicht ausreichend begründet. Damit sind die Erhöhungen unrechtmäßig, wie Gerichte in ähnlichen Fällen bereits entschieden haben. Die Versicherten der Central haben damit jahrelang ungerechtfertigt überhöhte Beiträge gezahlt.

Central Versicherung: Rückerstattung im vier- bis fünfstelligen Bereich möglich

Die Schreiben über die Erhöhungen sind rechtlich angreifbar – Central-Kunden sollten diese Briefe unbedingt anwaltlich prüfen lassen. Denn: Liegen in den Erhöhungsschreiben Mängel vor, können die Versicherten ihre zu viel gezahlten Beiträge zurückfordern. Die Rechtsanwälte der Kanzlei VON RUEDEN haben zahlreiche Versicherungsscheine untersucht und besonders gravierende Fehler in den Schreiben der Central Krankenversicherung gefunden. Seit Jahren verschickt die CKV nicht ausreichend begründete Erhöhungsschreiben.

Unserer Erfahrung nach kann eine Person, die bei der Central versichert ist, mit einer Erstattungssumme zwischen 3.000 und 6.000 Euro rechnen. In einzelnen Fällen sind sogar bis zu 9.000 Euro möglich. Sind mehrere Personen gemeinsam versichert – etwa in einer Familienversicherung der Central –, ergeben sich Erstattungsansprüche von 11.000 bis 15.000 Euro. Denn: Die Erhöhungen werden für jede versicherte Person einzeln berechnet und lassen sich später summiert zurückfordern. Eine Klage gegen die Central auf Erstattung zu viel gezahlter Beiträge aufgrund der jahrlangen Tariferhöhungen kann sich also lohnen. Versicherte müssen übrigens keine Bedenken haben, dass die Central den Vertrag nach einer Klage kündigt. Die Versicherungen dürfen den Versicherungsschutz nicht beenden und den Kunden auch sonst nicht nachteilig behandeln, nur weil er seine Rechte durchgesetzt hat.

PKV-Beitragserhöhungen müssen korrekt begründet werden

Mangelhafte Erhöhungsschreiben sind nicht nur bei der Central Krankenversicherung zu finden. Auch große Versicherer wie Allianz, AXA oder HUK-Coburg haben die Preissteigerungen lange falsch oder nicht ausreichend begründet. Daher hat der Bundesgerichtshof (BGH) im Dezember 2020 entschieden, dass Prämienanpassungen unwirksam sind, wenn sie nicht ausreichend und korrekt begründet werden. Verbraucher hätten ein Recht darauf, genau zu erfahren, warum sich die Versicherungsbeiträge erhöhen. Das schreibt auch § 203 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) vor, um Versicherte vor willkürlichen PKV-Beitragserhöhungen zu schützen. Demnach dürfen die Preise für Private Krankenversicherungen nur in folgenden Fällen erhöht werden:

Die Kosten für die Versicherungsleistungen fallen höher aus als kalkuliert.

Die Krankheitskosten oder die Lebenserwartung der Versicherten ist nachweislich gestiegen.

Dabei wurden die festgelegten Schwellenwerte (Krankheitskosten Steigerung um zehn Prozent, Lebenserwartung Steigerung um fünf Prozent) überschritten.

