Am Dienstag, den 26. Oktober hat Visa die Zahlen für das Q4 2021 veröffentlicht. Dabei konnte der Umsatz um 29 Prozent im Jahresvergleich auf 6,6 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Nettogewinn stieg dabei um 68 Prozent auf 3,6 Milliarden US-Dollar, was Earnings Per Share von 1,65 US-Dollar zur Folge hatte. Visa wird an fast 70 Millionen Händlerstandorten auf der ganzen Welt akzeptiert. Das Management geht davon aus, dass die tatsächliche Anzahl der Visa-Standorte um Millionen höher ist, da Partner wie PayPal, Square und Stripe die Akzeptanz von Visa für Millionen weiterer Verkäufer ermöglichen. Auch wenn sich der Zahlungsverkehr zunehmend in das Internet verlagert, sollte Visa seinen Anteil sichern.

Zum Chart

Die Veröffentlichung der Zahlen zum Q4 am 26. Oktober 2021 leitete einen zweitägigen Abverkauf im Ausmaß von 10,71 Prozent ein. Die Steigerung des Nettogewinns konnte überzeugen, der Ausblick für 2022 enttäuschte aber die Marktteilnehmer. Langfristig betrachtet befindet sich der Kurs von Visa in einem Aufwärtstrend, der zwar vom Sell-Off im März 2020 unterbrochen wurde, nur um danach wieder Kursgewinne zu verzeichnen. Der Charakter des Aufwärtstrends nach dem März 2020 bis Juli 2021 ist als „Choppy“ zu bezeichnen, wobei es in den Monaten August 2021 bis November 2021 überwiegend zu Kursverlusten gekommen ist. Anfang Dezember 2021 drehte der Kurs am Kernwiderstand bei 191,45 US-Dollar wieder nach oben, nachdem der Zahlungsabwickler den Einstieg in den Zahlungsverkehr auf Basis der Krypto-Technologie verlautbarte und wieder Phantasie für die Aktie entfachte. Der Gewinn pro Aktie legt im Zeitraum 2016/17 bis 2022/23 um rund 18 Prozent pro Jahr zu. Dementsprechend fällt auch das erwartete KGV 2022/23 aktuell mit 26 als annehmbar aus.