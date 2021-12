Seit Anfang letzten Jahres befindet sich die Chevron-Aktie in einem Aufwärtstrend, dabei ging es von 52,97 auf ein Hoch von 119,34 US-Dollar aufwärts, in den letzten Monaten konnte sogar ein mittelfristiger Abwärtstrend bestehend seit 2018 überwunden werden. Allerdings ist den Käufern offenbar kurzzeitig die Puste ausgegangen, seit Wochen steckt Chevron in einer zermürbenden Seitwärtsphase fest. Nichtsdestotrotz wurde aus technischer Sicht ein klares Kaufsignal etabliert, nun müssen sich aber Bullen noch beweisen und für einen weiteren Preisaufschwung sorgen.

Technisch eindeutig

Solange sich die aktuelle Seitwärtsbewegung zwischen 112,70 und grob 120,00 US-Dollar bei Chevron weiter abspielt, bleibt der Wert vorläufig als neutral zu bewerten. Ein Anstieg über die obere Begrenzung könnte allerdings wieder Käufer in den Markt locken, Zugewinne an 125,00 und darüber an 127,00 US-Dollar wären dann möglich, endgültiges Ziel stellen weiter die Hochs aus 2018 bei 133,88 US-Dollar für das Wertpapier dar. Wird allerdings der markante Unterstützungsbereich zwischen 110,00 und 112,70 US-Dollar bärisch gekreuzt, ließe das Zweifel an der Nachhaltigkeit des Ausbruchs über den Abwärtstrend aufkommen, Abschläge zurück in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA zwischen 104,23 und 105,07 US-Dollar wären dann die Folge.