Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse ist bei der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014) eine weitere Rally möglich. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Tesla-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung erreichte die Aktie im Januar 2021 ein Hoch bei 900,40 USD. Am 22. Oktober gelang der Ausbruch über dieses Hoch. In einer schnellen Rally zog der Wert bis 04. November auf das aktuelle Allzeithoch bei 1.234,49 USD an. Seitdem konsolidiert die Aktie in einer bullischen Flagge. Zu Beginn der letzten Woche drohte ein Rückfall aus der Flagge nach unten. Zuletzt wurde die Aktie aber wieder stark gekauft.