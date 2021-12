Gold ringt derzeit um ein Comeback oberhalb von 1.800 US-Dollar. Silber hat den Bereich von 23 US-Dollar ins Visier genommen. Die Edelmetalle steuern auf ein vergleichsweise ruhiges Jahresende zu. In den letzten Monaten war es ja bekanntlich vor allem für Silber alles andere als lauschig.

Die positiven Signale seitens der Edelmetalle zeigen auch bei den Produzentenaktien Wirkung. Der Philadelphia Gold/Silver Index konnte zuletzt eine vorsichtige Erholung lancieren. Allerdings, und das zeigt der untere Chart deutlich, könnten dem Philadelphia Gold/Silver Index weitere spannende und möglicherweise richtungsweisende Handelstage ins Haus stehen…

Es muss sich zwar noch weiter entwickeln, doch die Kursentwicklung der letzten Wochen im Philadelphia Gold/Silver Index könnte man in das Korsett einer potentiellen W-Formation pressen.

Der Philadelphia Gold/Silver Index hatte Ende September / Anfang Oktober im Bereich von 120 / 117 Punkte ein markantes Tief ausgebildet. Es folgte eine kräftige Erholung in Richtung 145 Punkte. In diesem Bereich drehte jedoch der Wind erneut. Ein kräftiger Abverkauf zwang den Philadelphia Gold/Silver Index bis Mitte Dezember erneut in den Bereich von 120 / 117 Punkte. In den letzten Handelstagen ist nun eine erneute Erholung zu beobachten, die den Philadelphia Gold/Silver Index mittlerweile über die 130er Marke führte.

Die beiden markanten Tiefs im Bereich von 120 / 117 Punkten sowie das Zwischenhoch bei 145 Punkten bilden die Eckpunkte der potentiellen W-Formation. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 145 Punkte würde die W-Formation vollenden. Dagegen müsste ein Rücksetzer unter die 117 Punkte zu einer Neubewertung der Lage führen, da in diesem Fall die W-Formation vom Tisch wäre.

Kurzum. So kurz vor dem Jahreswechsel tut sich noch einmal etwas im Edelmetallbereich. Gold und Silber zeigen aktuell ein leichtes Aufbäumen. Auch der Philadelphia Gold/Silver Index kam zuletzt in die Puschen. Hier gilt es, die weiteren Entwicklungen genau zu verfolgen. Sollte sich die potentielle W-Formation mit einem Ausbruch über die 145 Punkte tatsächlich vervollständigen, würden die Karten noch einmal neu gemischt werden… Gleiches gilt im Übrigen bei einem Rücksetzer unter die 120 / 117 Punkte.