Der Arca Oil Index macht in diesen Tagen einen robusten Eindruck. Aktuell ist der Index drauf und dran, die vorherige Konsolidierung abzuschütteln und sich wieder gen Norden zu orientieren.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Arca Oil Index hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit entwickelte sich ein zähes Ringen um den Widerstandsbereich 1.180 / 1.200 Punkte. Dem Arca Oil Index gelang es zunächst, über die 1.200 Punkte auszubrechen. Dass Ausbruchsszenarien mitunter eine fragile Angelegenheit sein können, hatten wir bereits des Öfteren an dieser Stelle thematisiert. Sollte sich der Ausbruch nicht zügig manifestieren, droht nicht selten Ungemach auf der Unterseite. Ob es auch im Fall des Arca Oil Index so sein wird, bleibt noch abzuwarten. Nach dem zunächst erfolgreichen Ausbruch über die 1.200er Marke geriet die Bewegung ins Stocken. Der Arca Oil Index konnte sich nicht entscheidend absetzen. Vielmehr setzten Gewinnmitnahmen ein und zwangen den Index unter die 1.200 Punkte. Auch der Bereich von 1.180 Punkten wurde zwischenzeitlich unterschritten. […] Dem Arca Oil Index stehen richtungsweisende Handelstage ins Haus. Sollte sich der Rücksetzer auf der Unterseite weiter ausdehnen, könnte es für den Index aus charttechnischer Sicht noch einmal prekär werden. Ein nachhaltiger Bruch der 1.180 Punkte würde dem Index weiteres Abwärtspotential in Richtung 1.100 Punkte eröffnen. Dagegen gilt: Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss der Arca Oil Index signifikant über das jüngste Bewegungshoch bei 1.230 Punkten laufen.“

In der Folgezeit dehnte sich die Konsolidierung auf der Unterseite aus. Nach dem Bruch der wichtigen Marke von 1.180 Punkte orientierte sich der Index tendenziell weiter nach unten. Gelegentliche Vorstöße auf der Oberseite schafften es nicht, den Index über die 1.200 Punkte zurückzuführen.

Kurzzeitig war dann sogar noch einmal Schnappatmung angesagt, als der Arca Oil Index in Richtung der zuletzt thematisierten Marke von 1.100 Punkten abtauchte. Der Index verteidigte diese wichtige Unterstützung und konnte damit einhergehend auch seine 200-Tage-Linie halten. Dieser kleine Ausverkauf könnte nunmehr die Basis für ein Comeback bilden.

In den letzten Handelstagen hat sich der Arca Oil Index in Richtung 1.200 Punkte vorgekämpft. Ein Ausbruch über diese Marke würde den Weg in Richtung 1.230+ Punkte ebnen. Sollte es dem Index auch gelingen, diese Hürde zu meistern und ein neues 52-Wochen-Hoch auszubilden, stünde die Tür auf der Oberseite in Richtung des markanten Widerstandsclusters bei 1.280 Punkte offen. Auf der Unterseite haben die 1.100 Punkte nunmehr eine zentrale Bedeutung und sollten nicht mehr unterschritten werden. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.