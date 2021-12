Unsere letzte Kommentierung zu Baumwolle überschrieben wir Ende November an dieser Stelle mit „Geht dem Preis nun die Luft aus?“.

Baumwolle hatte zuvor den Bereich um 1,20 US-Dollar erreicht und sah sich zum Zeitpunkt der damaligen Kommentierung Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Noch dominiert bei Baumwolle das Konsolidierungsszenario. Allerdings unternimmt der Preis erste Anstrengungen, sich aus dem Würgegriff der Konsolidierung zu befreien.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der enorme Preisanstieg der letzten Monate basierte nicht ausschließlich auf robusten Fundamentaldaten. Durch das formidable Momentum dürfte Baumwolle auch spekulatives Interesse auf sich gezogen haben. Stichwort: Die Hausse nährt die Hausse. Insofern wird es spannend sein zu sehen, wie sich die aktuelle Konsolidierung entwickeln wird. Wird nun ordentlich Luft abgelassen oder verläuft das Ganze mehr oder weniger in geordneten Bahnen? Im zweiten Fall könnte die Konsolidierung die Basis für einen weiteren Preisanstieg legen. Mit Gewinnmitnahmen war ob des exponierten Preisniveaus zu rechnen. Insofern kommen diese nach dem Erreichen der 1,20 US-Dollar auch nicht überraschend. […] Um aus charttechnischer Sicht nicht in Bedrängnis zu geraten, sollten Rücksetzer idealerweise auf 1,07 US-Dollar begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich 0,96 / 0,94 US-Dollar. Darunter darf es nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden…[…]“.



Blicken wir unter fundamentalen Aspekten noch auf den aktuellen WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für Dezember, der vom US-Agrarministerium (USDA) am 09.12. veröffentlicht wurde. Dieser fiel in Bezug auf Baumwolle neutral bis leicht positiv aus. So sieht die aktuelle Prognose für das Erntejahr 2021 / 2022 einen weiteren Rückgang der Lagerendbestände für Baumwolle auf 85,73 Mio. Ballen vor. Im vorherigen November-Report ging man noch für das Erntejahr 2021 / 2022 von Lagerendbeständen in Höhe von 86,93 Mio. Ballen aus.

Aus charttechnischer Sicht hält Baumwolle weiterhin alle Trümpfe in der Hand, um die Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen zu können. Der Aufwärtstrend (grün) ist intakt. Die zentrale Unterstützungszone 0,96 US-Dollar / 0,94 US-Dollar blieb ungefährdet und wird zudem aktuell von der herannahenden 200-Tage-Linie verstärkt. Doch letztendlich würde nur ein beherzter Ausbruch über die 1,20 US-Dollar das Chartbild auf der Oberseite klären.

Kurzum. Baumwolle konsolidiert (noch). Die Verschnaufpause verläuft bislang in sehr geordneten Bahnen. Der Preis hat somit alle Chancen, die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen. Ein Ausbruch über die 1,20 US-Dollar würde das entsprechende „Startsignal“ geben. Auf der Unterseite bleiben Rücksetzer im besten Fall auf 1,07 US-Dollar begrenzt. Bei einem Bruch der zentralen Unterstützung von 0,96 US-Dollar / 0,94 US-Dollar müsste die Lage insgesamt neu bewertet werden.